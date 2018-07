O Brasil sempre aparece no topo dos rankings de uso das redes sociais, mas o hábito do brasileiro ainda não foi bem assimilado no ambiente de trabalho. Uma pesquisa feita pela empresa Robert Half com mais de 3 mil gestores, sendo 227 deles brasileiros, apurou que 26% das empresas do Brasil restringem completamente o acesso de seus funcionários às redes sociais.

Tal porcentagem de restrição só fica atrás de outros dois países: Irlanda e Dubai. Foram consultadas empresas da Áustria, da Bélgica, do Brasil, da República Tcheca, de Dubai, da França, da Alemanha, da Irlanda, da Itália, de Luxemburgo, da Espanha, da Suíça e da Holanda.

Por outro lado, se o Brasil é um dos líderes na restrição do acesso às redes sociais, os empresários brasileiros confiam nessas ferramentas para realizar seus negócios. Quando o objetivo é falar com o chefe, 61% dos entrevistados se sentem confortáveis em fazer usando as redes sociais e esse número sobre para 81% no caso de colegas de trabalho, 68% para subordinados e 66% para clientes.