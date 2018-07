Facebook pode anunciar o “matador do Gmail”. FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

A consultoria Gartner publicou um relatório na quinta, 11, que aposta que até 2014 20% dos funcionários usarão redes sociais para se comunicar no trabalho. Analistas dizem que a tendência é que o e-mail interno perca espaço diante das vastas possibilidades que surgiram com a internet e aparelhos portáteis.

A vice-presidente da área de pesquisa voltada para mobile, Monica Basso, acredita que enquanto as empresas não tornarem essas “possibilidades” disponíveis a todos os funcionários, um ambiente de trabalho realmente “colaborativo, efetivo e eficiente não vai surgir”, disse em comunicado.

Para ela, a barreira que separa o email das redes sociais logo vai desaparecer. “O e-mail vai aderir elementos mais sociais, enquanto as redes sociais vão desenvolver mais funções de email”.

Segundo o relatório empresas como Microsoft e IBM irão criar mecanismos que unam serviços de e-mails às redes sociais, como contatos, calendários e lista de tarefas. Até 2012, eles preveem que esses serviços também estarão compartilhados via smartphones.

Facebook, o matador do Gmail

Desde fevereiro deste ano, há rumores de um anúncio do Facebook de um serviço de e-mail próprio, chamado – secretamente – de Project Titan. Internamente, os funcionários da rede social chamavam carinhosamente a invenção de “Gmail killer”, sugerindo que o @facebook.com poderia tomar os usuários de e-mail do Google.

Nada foi comentado pela empresa de Mark Zuckerberg desde o início do ano, mas novos rumores apontam a coletiva convocada para esta segunda-feira, 15, como o dia escolhido para o anúncio. Como essas “apostas” da imprensa não possuem uma taxa grande de acerto, é possível que o Projeto Titan fique para depois. Para saber mais, acompanhe aqui no Link a cobertura completa do evento.