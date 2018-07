Diretor de fundação espanhola acredita que exposição fazem usuários se preocuparem com linguagem

Frases reunidas no Tumblr Sei Lá Como se Escreve. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A exposição das pessoas nas redes sociais pode aumentar a preocupação com o rigor gramatical e ortográfico. A opinião é do diretor da Fundación del Español Urgente (Fundéu), Joaquín Muller. Ele acredita que a maior exposição desses sites estaria provocando um maior cuidado dos usuários com o conteúdo e maneira com que escrevem.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“Os usuários estão cientes de que os erros ortográficos desvalorizam suas mensagens”, disse Muller à agência EFE, apontando que o medo pelo desprestígio em “um fórum tão aberto e tão exposto” como o das redes sociais pode levar os usuários a ser extremamente cuidadosos na construção de suas mensagens.

Para ele, o “prestígio” obtido perante seus seguidores pode ser perdido “de imediato se caírem em erros de linguagem ou em expressões chulas”.

A fundação de Muller sustenta no Twitter uma conta que espalha conteúdos sobre formas de se fazer um bom uso do espanhol e responde dúvidas de seus seguidores.

E no Brasil, as redes sociais ajudam em recuperar essa preocupação com a linguagem? Opine.