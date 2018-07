/ Novo termo já ganhou aprovação no aplicativo Translations. Clique na imagem para ampliá-la. FOTO: REPRODUÇÃO

O Facebook adicionou duas novas opções de status de relacionamento: “união estável” e “morando junto”. A opções começaram a ser disponibilizadas para os usuários nos Estados Unidos e outros países, incluindo Canadá, França e Reino Unido.

O Link não encontrou mudanças na versão brasileira do Facebook, mas um dos novos termos de relacionamento (“in a civil union”) já teve a tradução aprovada no aplicativo Translations, usado por usuários voluntários para traduzir as páginas do Facebook. O novo status de relacionamento deve aparecer como “em uma união estável” nas configurações de relacionamento.

O segundo novo termo “in a domestic partnership” (“morando junto”), não tinha uma tradução definida até a publicação.

A mudança nos relacionamentos de status foi notada pelo Huffington Post nesta quinta-feira, 17. Segundo o site, ela foi realizada em consulta com o grupo Network of Support (rede de apoio), que reúne organizações LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) e de defesa dos direitos humanos.