SÃO PAULO – Carioca de nascimento, o programador e desenvolvedor de aplicativos Fabio Santos é o coordenador brasileiro do único grupo do Quantified Self no Brasil, que tem 21 membros inscritos e três encontros realizados – o próximo deve ocorrer no mês que vem.

FOTO: Divulgação

Sua relação com o grupo e com a filosofia começou há três anos. “Eu vivo viajando. Foi a partir daí que começou a ideia do Quantified Self, porque eu comecei a colecionar dados sobre as minhas viagens. Entreguei meu apartamento na Áustria e pensei como seria viver sem nada, com uma mochila de 30 quilos e, ao mesmo tempo, tocar minha pesquisa e meus projetos”, conta Santos.

O método começou a se espalhar para outras áreas de sua vida. “Faço tracking das minhas sessões de academia, porque eu estava interessado em descobrir qual era o mínimo esforço necessário para chegar ao peso ideal”, afirma ele, que hoje monitora a saúde e o sono com o Fitbit e acompanha suas despesas com o app Expensify. Coletando dados, Santos aprendeu a minimizar a insônia: “Percebi que se comesse uma barra de proteína antes de deitar, dormia muito melhor à noite”.

Acompanhar a vida gerando dados o fez perceber coisas relacionadas também ao seu dia a dia. “Fiz um projeto louco de quantificar o quanto tempo perdia em chats pela internet. Eu perdia cerca de sete a dez dias do meu ano em conversas que não levavam a lugar nenhum”, conta. “Você leva um choque: dez dias do meu ano dedicados a isso ou dez dias dedicados a um projeto, ao filho, o que seja. Você começa a perceber o nível do problema.” Seguindo o princípio do Quantified Self, ele quer compartilhar essa lição com o maior número possível de pessoas: “Estou criando um aplicativo para ajudar as pessoas a desenvolver os relacionamentos de qualidade”. / D.A.R.

