SÃO PAULO – O relatório de transparência do Google, que mostra o tráfego dos serviços da empresa em tempo real, pedidos de remoção de conteúdo e solicitações de dados de usuários pelo governo, ganhou uma nova funcionalidade – passa a exibir agora dados de sites que apresentam ameaças online.

São considerados sites contaminados com malware, software malicioso que pode assumir o controle do computador do usuário, e fraudes de phishing, que tentam persuadir o usuário a compartilhar senhas e informações confidenciais.

De acordo com a empresa, os dados são obtidos por seu programa Navegação Segura, criado em 2006, que alerta usuários sobre sites não seguros ou de conteúdo suspeito com avisos na pesquisa do Google e nos navegadores da web.

Pelo programa, são sinalizados até dez mil sites por dia, atingindo cerca de 1 bilhão de usuários.

Os novos dados divulgados pelo Google exibem quantas pessoas visualizaram os alertas do programa Navegação Segura a cada semana, onde esses sites maliciosos estão hospedados e a rapidez com que esses endereços se tornam infectados novamente.

A página também traz informações para hospedeiros de sites e webmasters para ajudar a reparar sites infectados. O relatório será atualizado pela empresa a cada semana.