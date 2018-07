Frases de Steve Jobs também ficaram famosas; relembre algumas delas

SÃO PAULO – Com a morte de Steve Jobs, o Twitter e o Facebook foram inundados por suas frases e aforismos. Mais uma maneira encontrada pelos internautas de homenagear o ex-CEO do Apple.

Jobs era um mestre da comunicação. Vendia com habilidade seus produtos e sua visão de mundo. Caprichava nas frases de efeito, dessas que viram bordões motivacionais.

O Link separou algumas das melhores frases de Jobs, incluindo algumas passagens do célebre discurso que deu numa cerimônia de formatura da universidade de Stanford, em 2005.

Discurso em cerimônia de formatura da universidade de Stanford em 2005

“A morte é provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Tira o velho do caminho para dar lugar para o novo.”

“Não há motivo para não se seguir o coração… Nunca deixe de ter fome. Nunca deixe de ser insensato.”

“Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não se deixe aprisionar pelo dogma – que é viver segundo os resultados dos pensamentos de outras pessoas. Não deixe o barulho da opinião dos outros sufocar sua própria voz interior.”

“Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço de evitar a armadilha de achar que você tem algo a perder.”

“Você não pode ligar os pontos olhando para a frente; você só pode fazer isso olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos irão se conectar de alguma forma no futuro. Você tem que confiar em algo – seu instinto, destino, vida, karma, seja o que for. Esse modo de encarar as coisas nunca me deixou na mão e fez toda a diferença na minha vida.”

Texto da campanha publicitária da Apple “Think different” (“pense diferente”), de 1997

“Essa aqui é para os malucos. Os que não se encaixam. Os rebeldes. Os que causam problemas, Os que fogem do padrão. Aqueles que veem as coisas de maneira diferente. Eles não gostam de regras. E não têm nenhum respeito pela ordem estabelecida. Você pode citá-los, discordar deles, glorificar ou vilanizá-los. Praticamente a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam coisas. Eles empurram a raça humana adiante. Alguns podem considerá-los doidos. Nós enxergamos genialidade. Porque as pessoas loucas o bastante para achar que podem mudar o mundo são as pessoas que o fazem.”

Steve Jobs fala durante a WWDC, conferência anual de desenvolvedores da Apple, em junho de 2008. FOTO: Kimberly White/Reuters

Entrevista para a Business Week, 1998

“Estamos sempre pensando em novos mercados para entrar, mas é só dizendo não que você pode concentrar nas coisas que são realmente importantes.”

Entrevista para a Fortune, 2000

“Na maioria dos vocabulários das pessoas, design significa superfície. É decoração de interiores. É o tecido da cortina e do sofá. Mas, para mim, nada pode estar mais distante do signficado de design. Design é a alma fundamental de uma criação humana que acaba se expressando em sucessivas camadas externas do produto ou do serviço.”

Palestra, 2000

“Nada me deixa mais feliz do que receber um email de uma pessoa qualquer no universo que acabou de comprar um iPad no Reino Unido e que me conta como é o produto mais bacana que ela já trouxe pra casa em toda sua vida. Isso é o que me motiva”

No livro Apple Confidential 2.0, de 2004, sobre a história da Apple

“Sou a única pessoa que conheço que perdeu um quarto de bilhão de dólares em um ano… é muito bom para edificar o caráter.”

Entrevista para Business Week, 1998

“Simples pode ser mais difícil que complexo. Você tem que trabalhar muito para chegar a um pensamento claro e fazer o simples.”

Em Apple Odyssey: Pepsi to Apple, autobiografia de John Sculley, ex-CEO da Apple

“É mais divertido ser um pirata do que se juntar à Marinha.”

No documentário O Triunfo dos Nerds, 1996

“Picasso dizia que ‘bons artistas copiam e grande artistas roubam’. E eu nunca tive vergonha de roubar grandes ideias… Acho que parte do que fez a Macintosh grande foi que as pessoas trabalhando aqui eram músicos e poetas e artistas e zoólogos e historiadores que por acaso eram também os melhores cientistas da computação do mundo.”

