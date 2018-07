Apple estaria preparando lançamento de vestível. FOTO: Reprodução Apple estaria preparando lançamento de vestível. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Se os rumores estiverem corretos, a Apple deve lançar um vestível para o pulso provavelmente em setembro. A informação vem do Digitimes, jornal de Taiwan que frequentemente publica notícias sobre dispositivos eletrônicos baseando-se em fontes da indústria chinesa. Chamado não oficialmente de “iWatch”, o aparelho pode ser um relógio, uma pulseira de fitness, ou os dois. A maior concorrente atual da Apple no mercado de dispositivos móveis, a sul-coreana Samsung lançou um relógios e uma pulseira para esportes em fevereiro, durante a Mobile World Congress 2014.

Segundo o site, três fábricas haviam enviado amostras de placas de circuito flexíveis para a Apple avaliar. Segundo as fontes do Digitimes, a empresa teria feito um pedido de ao menos 65 milhões de unidades do(s) dispositivo(s).

Saiba mais

+ LG G Watch, com Android, chega em julho por US$ 300

Os novos pedidos teriam animados as fábricas chinesas, como a Zhen Ding, que já pensa em investir US$ 100 milhões para expandir sua capacidade de produção. Além dos dispositivos vestíveis, outro rumor aponta que a Apple deve lançar um novo iPhone, também no terceiro trimestre, mas dessa vez em dois tamanhos: o tradicional, com 4,7 polegadas; e um híbrido de smartphone e tablet, com 5,5″.