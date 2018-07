Além dos smartphones, neste ano os chamados “vestíveis” como relógios (caso do novíssimo Moto 360) e pulseiras que se conectam à internet passam a fazer parte de uma faixa de produtos acessíveis no Brasil.

Bem acabados e com boas especificações técnicas, tablets como o iPad Air são hoje dispositivos comuns, com potencial para tomar o lugar dos notebooks.

Quando o assunto vai para a sala, o destaque é do Chromecast, aparelho minimalista do Google que chegou ao Brasil no meio do ano e, apesar do preço salgado (quando comparado aos US$ 35 cobrados nos EUA), surge como oportunidade para os brasileiros interessados em ter conteúdos mais diversificados, como os oferecidos pelo Netflix, em seus televisores mais modestos.

