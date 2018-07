SÃO PAULO – Na última terça-feira, 19, um juiz de Vitória determinou liminarmente a remoção do aplicativo Secret e o similar Cryptic das lojas virtuais da Apple, do Google e Microsoft. A decisão se baseia em uma ação civil pública aberta pelo promotor Marcelo Zenkner, do Ministério Público do Espírito Santo, que considera que o aplicativo, ao permitir que os usuários se comuniquem de forma anônima, fere a Constituição (que veda o anonimato).

+ Justiça do ES determina a suspensão do Secret no Brasil

+ Secret é removido da App Store no Brasil

Além da remoção, as empresas devem deletar remotamente os aplicativos de smartphones nos quais o app já foi instalado. Nesta quinta-feira, 21, o Secret já não constava como disponível na App Store, voltada para iPhone e iPad.

O Link convidou o promotor Marcelo Zenkner a se pronunciar em defesa da ação, e os juristas Paulo Rená e Rodrigo Canalli a apresentarem os argumentos contrários à decisão judicial.

+ Clique aqui para ler o artigo de Paulo Rená e Rodrigo Canalli contrário à decisão pela remoção dos apps

+ Clique aqui para ler o artigo do promotor Marcelo Zenkner a favor da decisão pela remoção dos apps