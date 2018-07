‘Tecnologia, consumo e dor’ fala do documentário Blood In The Mobile, que mostra o alto preço da tecnologia

SÃO PAULO – “Esse lugar é o inferno na Terra. Pessoas trabalhando sob a mira de homens armados por toda parte. Meninos de 14, 15, 16 anos cavando nos buracos. Crianças com até quatro anos vendendo coisas e fazendo serviços para os soldados. Não há água potável.”

A frase, do cineasta dinamarquês Frank Poulsen, abriu a reportagem “Tecnologia, consumo e dor“, de Camilo Rocha, publicada no Link na edição do dia 24 de outubro de 2011. A reportagem será homenageada na Semana da Indústria Gráfica (Sigra) de 2012, organizada pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), como “Destaque Sustentabilidade na Cadeia Produtiva”.

—-

Na reportagem, Camilo Rocha trata do documentário Blood In The Mobile (Sangue no Celular, em tradução livre), a partir de uma entrevista com o diretor, Frank Poulsen. Filmado em Brisie, ponto remoto do Congo oriental, o trabalho aborda os conflitos gerados na extração de minerais usados para a fabricação de componentes de celulares. O filme faz um alerta sobre o custo social da tecnologia e o alto nível de conexão e informação que temos no século 21, muitas vezes provocando disputas sangrentas e condições de trabalho que remetem aos tempos da escravidão.

“A reportagem foi escolhida como a mais significativa do ano passado na categoria social pela sua contribuição para com a desmistificação da ideia de que as novas tecnologias digitais geram menos impactos sobre o meio-ambiente e a sociedade do que os produtos impressos”, disse Fábio Arruda Mortara, presidente da Abigraf Nacional, em comunicado.

Assessoria de comunicação da instituição explica que a ideia da homenagem é valorizar iniciativas que tenham tratado de tecnologia de forma crítica. “A seleção não foi feita por critérios técnicos; a homenagem é um reconhecimento à inovação presente na abordagem do tema”, disse. “O texto nos chamou atenção por mostrar que a indústria tecnológica traz impactos sociais e ambientais que, por seu aspecto de marketing, muitas vezes são deixados de lado.”

A homenagem será entregue no dia 28 de junho, no WTC – Sheraton Hotel, como parte da Sigra 2012, que ocorrerá de 24 de junho a 1º de julho. Além do “Destaque Sustentabilidade na Cadeia Produtiva”, a programação será composta por mais quatro eventos: Ação na Praça, 5º Ciclo de Sustentabilidade, Prêmio Personalidade do Ano e Indústria Gráfica em Movimento – Corrida de Rua 10km.

O jornalista Camilo Rocha faz parte da equipe do Link desde outubro de 2011.

Assista ao trailer do documentário: