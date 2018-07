As autoridades protetoras de dados da República Tcheca interromperam a coleta de novas imagens para seu serviço Street View, do Google, afirmou uma porta-voz nesta terça-feira, 14, no mais recente revés para o serviço de mapeamento da empresa.

O Google enviou uma frota de carros Street View pelo mundo para capturar imagens usadas nos mapas de visão panorâmica das ruas, mas enfrenta diversos entraves em 37 Estados norte-americanos e diversos outros países.

A Secretaria de Proteção de Dados Pessoais da República Tcheca rejeitou pela segunda vez um pedido do Google para coletar dados pessoais no país europeu, afirmando que o processo potencialmente violaria a lei, segundo afirmaram ambas as partes.

A porta-voz da secretaria, Hana Stepankova, disse que a decisão não impede que o Google use fotos já tiradas desde o lançamento do Street View no país em 2009. Ela disse ainda que as negociações sobre o uso dos dados prossegue.

“Não temos completa certeza de que as informações estão sendo processadas de acordo com a lei”, disse Stepankova, acrescentando que a secretaria pode considerar aval ao pedido do Google, caso haja garantias da legalidade no processo.

(REUTERS)