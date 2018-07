Por meio de triciclo equipado com câmera que capta imagens em 360°, Reserva no interior do AM será registrada pelo Google

Cinco comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, entre os municípios de Iranduba e Novo Airão, a 180 quilômetros de Manaus, vão poder ser vistas até o fim do ano de qualquer lugar do mundo pelo Google Street View, segundo o governo do Amazonas. O Street View é uma ferramenta do Google que permite explorar lugares por meio de imagens em 360 graus no nível do solo. Hoje, a equipe do Google estará na reserva para gravar as imagens.

O serviço foi lançado em 2010 no Brasil, com cobertura de 51 cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e municípios históricos de Minas Gerais. Foram 150 mil quilômetros percorridos em um ano e milhões de fotos processadas para reproduzir virtualmente os municípios, que podem ajudar os internautas a conhecer rotas, encontrar lojas e bares ou simplesmente fazer turismo com mouse e teclado.

Do lado polêmico, porém, estão dezenas de pessoas que já processaram o Google em outros países por causa do serviço, alegando invasão de privacidade. Autoridades inglesas, por exemplo, obrigaram o Google a retirar a visualização das construções militares da ferramenta.

