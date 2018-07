Já é possível dar reply para outros usuários; recurso funciona em páginas e apenas na versão para desktop

SÃO PAULO – O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 25, o lançamento do recurso que permite responder comentários em publicações de maneira direta.

A proposta da novidade é transformar a leitura de discussões em algo mais simples. Em vez de estender uma conversa, a resposta a um comentário ficará logo abaixo dele.

O recurso também possibilita o engajamento. Seguidores com maior participação e popularidade ganharão destaque no comentário e vão para o para o topo da discussão. As conversas serão reordenadas por relevância e podem aparecer de forma diferente para cada pessoa com base em suas conexões. ”Isso vai assegurar que as pessoas que visitem sua página veja as melhores conversas”, disse Vadim Lavrusik, gerente do programa de jornalismo do Facebook, no anúncio oficial.

A partir de hoje o recurso estará disponível apenas para páginas e não para perfis pessoais. Até o dia 10 de junho será possível ligar ou desligar a opção, depois desta data ela é permanente. Outra restrição: inicialmente só funcionará na versão do Facebook para desktop.

