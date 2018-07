Com o lançamento oficial do blog na última segunda, 31 de agosto, a maior parte das críticas se concentrou na ausência de um canal de interatividade entre população e governo. Mas a jornalista Daniela Silva e o consultor de internet Pedro Markun enxergaram na polêmica uma oportunidade de ouro. Replicaram o blog do Planalto na íntegra – aproveitando da liberação de direitos autorais via Creative Commons – em um endereço bastante próximo do original [planalto.blog.br no lugar de blog.planalto.gov.br], e copiando ainda parte do design gráfico. Um “clone”, praticamente, com a sutil diferença de que este, sim, aceita comentários.

No ar desde a madrugada de quarta para quinta-feira (dia 3) deste mês, e anunciado apenas via Twitter, o Blog do Planalto “falso” já possui enorme quantidade de comentários. De acordo com Daniela Silva, o blog ainda “catalisa muito o debate de não ter comentários no site oficial”, mas boa parte dos leitores também já trata a plataforma como se fosse a oficial. Daniela ainda afirmou que, graças ao espírito desbravador do blog, “a gente tem um espaço de experimentação que o governo não tem. Esse blog pode ser um laboratório de coisas que a gente pensa pra testar num site de política.“

Segundo Daniela, a intenção em fazer o clone do blog do Presidente é “provocar as pessoas para participação política com as ferramentas que temos hoje em dia“. Ela também acredita que a discussão gerada nos comentários ajuda a “gerar conhecimento sobre esses temas“.

Daniela e Pedro são sócios na recém-criada empresa Esfera, que tem foco em comunicação política através de novas tecnologias e transparência pública. Entre os próximos projetos da dupla está o evento Transparência HackDay, que reunirá na Casa de Cultura Digital nos próximos dias 3 e 4 de outubro uma série de desenvolvedores e ativistas da rede com o intuito de pensar em aplicativos que trabalhem com dados públicos para um melhor e mais aprofundado conhecimento da política brasileira.

