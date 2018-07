Obra do século XIX distorcida por Cecilia Giménez ganha paródias, página no Facebook e petição online para permanência da versão

SÃO PAULO – Era para ser apenas mais uma restauração de obras, destas que acontecem aos montes e nem ficamos sabendo, pois as alterações são praticamente imperceptíveis. Mas o resultado inesperado virou piada nas redes sociais e possivelmente um dos memes do ano.

Cecilia Giménez, uma espanhola de oitenta anos, tentou restaurar uma pintura do século XIX com a imagem de Jesus Cristo, na parede de uma Igreja de Borja. A obra, originalmente atribuída a Elías García Martínez, acabou, no entanto, ficando completamente distorcida.

FOTO: AFP

Em entrevista à rede TVE, a senhora, que ficou constrangida e pediu desculpas pelo episódio, disse que não agiu escondida, que o padre sabia da restauração que ela fazia e que queria apenas melhorar a pintura desgastada.

No dia seguinte, Cecilia ganhou uma página no Facebook, que já teve mais de 33 mil “Likes”. A descrição conta com o seguinte recado: “Esta página foi criada em respeito e admiração à Cecilia!! Que isto fique bem claro, quem quiser sacaneá-la que vá a outras páginas. Para nós, o que Cecilia fez parece insuperável. Te amamos, Cecilia!”

Na foto de capa da página, Cecilia entra para a galeria de famosas releituras de obras clássicas:

Foi criada também uma petição online para que a nova versão de Cecilia seja mantida, que já conta com mais de 9 mil assinaturas. Segundo o criador do site, a restauração da senhora nada mais é do que um “ato de amor, um inteligente reflexo da situação política e social de nosso tempo”.

Mas não parou por aí. A coisa se espalhou pela internet, sobretudo nas redes sociais, e o novo rosto já apareceu das mais diversas formas:

FOTOS: Reprodução

