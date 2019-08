KFC/Divulgação Frango vegetal da KFC e Beyond Meat

Nesta terça 27, a rede de restaurantes KFC oferecerá uma versão vegetal de carne de frango em uma parceria com a startup californiana Beyond Meat. A novidade será oferecida gratuitamente após a compra de qualquer item em uma única unidade na cidade de Atlanta (EUA). A ideia das duas parcerias é testar a viabilidade comercial de nuggets e asas desossadas nos restaurantes.

A onda de alternativas à carne está decolando em diversos países, incluindo o Brasil. Nos EUA, a Beyond Meat já tem parceria para hambúrgueres com a rede Carl's Jr. (saiba o que achamaos dele) e está testando almondegas com o Subway. Além disso, concorrente da Beyond Meat, a Impossible, tem parceria com o Burger King - no Brasil, a rede fez parceria com a Marfrig para hambúrguer vegetal. O Brasil já tem algumas marcas no mercado, vendendo em lanchonetes e supermercados.

Dessa maneira, a Beyond Meat está claramente tentando diversificar o seu portfólio. Além de se arriscar com o frango, a companhia disse que está desenvolvendo um bacon vegetal. Ao abrir o seu capital em maio, as ações da Beyond Meat se valorizaram 163%.

As empresas não revelaram do que é feito o frango vegetal e se realizará novos testes públicos com ele.