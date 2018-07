O fabricante dos celulares BlackBerry disse que a maior restrição aos seus celulares por parte das autoridades dos Emirados Árabes Unidos provavelmente poderão ser aplicadas também a outros fabricantes, aumentando as dúvidas sobre a liberdade de dados no país do Golfo Árabe.

A agência reguladora do país detalhou planos para limitar o acesso ao sistema BlackBerry Enterprise Server, que permite a comunicação segura entre os aparelhos. O sistema é usado por muitas empresas e governos para garantir a segurança de seus e-mails e outros dados.

Só poderão usar o sistema as organizações que tiverem 20 contas ou mais no serviço, segundo as novas regras propostas no país. Outras empresas terão de de usar um outro sistema, menos segundo, que segundo analistas será mais fácil de monitorar e poderá causar problemas para usuários corporativos.

A nova proposta abre uma possibilidade de o governo dos Emirados Árabes Unidos aumentar o controle sobre os dados trocados entre smartphones. Há apenas seis meses, o país voltou atrás a uma ameaça de banir o serviço do BlackBerry no país por causa de preocupações com a segurança.

“Parece muito arbitrário. Não consigo entender que querem melhorar a segurança impedindo o uso de uma plataforma mais segura para grandes empresas e organizações”, disse Matthew Reed, analista da consultoria Informa Telecoms & Media que trabalha em Dubai. “Será um problema para bastante pessoas que trabalham em empresas menores e filiais”, disse.

A agência reguladora de telecomunicações assegurou no sábado que os usuários do BlackBerry continuarão com acesso. Mas não voltou atrás no plano de limitar o acesso aos serviços mais seguros.

A fabricante canadense Research In Motion, que produz os aparelhos, disse em um comunicado enviado por e-mail no domingo, 17, que foi procurada pela agência do país e entende que outros fabricantes também poderiam enfrentar restrições.

“A agência confirmou à RIM que qualquer política de serviços empresariais do país valeria para toda a indústria e todas os serviços corporativos”, disse a empresa.

Na indústria de telecomunicações, o termo “empresariais” se refere a outras fabricantes que usam serviços de e-mail corporativos. A RIM disse entender que as nova políticas poderiam afetar “clientes corporativos legítimos”.

A agência não respondeu a pedidos de entrevista neste domingo.

/ Adam Schreck (AP)

