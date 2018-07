Preço médio dos anúncios veiculados pelo Google caiu 6% nos últimos três meses

SÃO FRANCISCO – O Google divulgou nesta quinta-feira, 18, resultados abaixo das estimativas de Wall Street com preços mais fracos para os anúncios da empresa de internet e maiores perdas de sua unidade de telefonia móvel Motorola pesando sobre a linha final.

O preço médio de anúncios online do Google caiu 6% no segundo trimestre ante igual etapa do ano passado, após uma queda de 4% no primeiro trimestre, mesmo com o número geral de cliques de usuários de internet nos anúncios do Google terem subido 23% no período.

A companhia, maior ferramenta de busca da internet, informou que o lucro líquido no trimestre foi de US$ 3,23 bilhões, ou US$ 9,54 por ação, ante US$ 2,79 bilhões, ou US$ 8,42 por ação, no mesmo período de 2012.

A receita consolidada da Google, que inclui os resultados de seu negócio de telefonia móvel da Motorola, foi de US$ 14,1 bilhões no segundo trimestre, contra US$ 11,8 bilhões no mesmo período do ano passado. Analistas esperavam US$ 14,4 bilhões.

A receita com seu negócio principal cresceu 20%, para US$ 13,11 bilhões.

