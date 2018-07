Bom controle de gastos ajudou a impulsionar lucro da empresa

SÃO FRANCISCO – Os resultados do Google ficaram acima das expectativas de Wall Street, já que o bom controle de gastos ajudou a impulsionar o lucro da empresa líder de buscas na internet em 26%.

As ações do Google subiram 6% nas negociações after-market.

O Google informou nesta quinta-feira que o lucro líquido no terceiro trimestre totalizou US$ 2,73 bilhões, acima dos US$ 2,17 bilhões apurados no mesmo período do ano passado.

Excluindo alguns itens, o Google afirmou que teve um lucro de US$ 9,72 por ação nos três meses terminados em setembro. Analistas ouvidos pela pesquisa Thomson Reuters I/B/E/S esperavam lucro de US$ 8,74 por ação.

A companhia, que enfrenta crescimento da competição nas redes sociais com o Facebook, afirmou nesta quinta, 13, que teve mais de 40 milhões de usúarios na sua recém-lançada rede social Google+.

A receita líquida do Google cresceu 37% no terceiro trimestre, para US$ 7,51 bilhões, acima das expectativas de Wall Street.

A receita líquida da companhia exclui as taxas que o Google divide com os sites parceiros. Analistas esperavam uma receita líquida de US$ 7,22 bilhões, de acordo com a pesquisa Thomson Reuters I/B/E/S.

/ Alexei Oreskovic (Reuters)

