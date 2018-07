O fundador do polêmico fórum 4chan, Christopher Poole – conhecido como Moot – foi uma das principais testemunhas do governo americano no julgamento de David Kernell, hacker de 22 anos que postou no fórum uma descrição passo-a-passo de como invadiu a conta de e-mail da então candidata à vice-presidência dos EUA pelo Partido Republicano, Sarah Palin. Poole foi intimado a entregar os logs de servidor e outros registros do 4chan ao FBI, e no dia 22 de abril, foi à corte de Knoxville (Tennessee) prestar depoimento. Confira os principais momentos do diálogo entre Moot e os advogados Mark Krotoski e Wade V. Davies:

Por favor, diga ao júri o que é o 4chan.org?

O 4chan é um fórum de imagens, então é um tipo de fórum cujo foco é a publicação de imagens.

Então você afirma que é um fórum de imagens. Existe algum requerimento para que os participantes, ao enviar um novo post, incluam uma imagem?

Sim, todos os novos tópicos exigem a postagem de uma imagem.

É cobrada alguma taxa dos usuários do 4chan?

Não.

O 4chan é considerado um site popular?

Sim.

E você pode descrever brevemente que tipo de medidas sugerem que o site seja popular?

Atualmente, nos últimos 30 dias, o site recebeu cerca de 9,5 milhões de visitantes únicos.

E existe uma página conhecida como fórum /b/ ou aleatório?

Sim.

E é dito que muito poucas regras se aplicam ao /b/?

Sim.

Mas algumas delas se aplicam?

Sim, há um aviso de que as regras globais se aplicam ao /b/.

E qual é a primeira regra para o fórum /b/ e todos os outros?

Não postar material que viole a legislação local ou dos EUA.

Você pode explicar como funciona a caixa de texto e como qualquer um pode postar imagens ou outros materiais no site?

O primeiro campo a ser preenchido é o nome, que não é necessário. O único campo que é exigido para postar é o campo de arquivo. Você precisa selecionar uma imagem para fazer o upload. Os outros campos podem ser preenchidos como você escolher. Você clica em “Enviar” e aquilo vai parar no site.

E se o usuário não informar o nome, qual é a opção padrão?

Se não preencher o nome, o post é exibido como anônimo.

E são muitos os posts que usam a opção padrão?

Sim.

E existe algo que impeça os usuários de usar um apelido ao invés do próprio nome?

Não, você pode preencher a caixa com o que quiser.

Há uma linguagem específica usada por usuários do 4chan?

Sim.

Como “OP”. O que é “OP”?

“Original Poster” (a pessoa que começa um tópico)

O que “lurker” significaria?

Alguém que navega mas não posta, não contribui.

O que “caps” significa?

Captura de tela.

E há algum significado para “new fags”?

É o termo usado para descrever novos usuários do site.

E sobre “b tard”?

É um termo que usuários do fórum /b/ usam para si mesmos.

E quanto a “troll”?

Arruaceiro.

“404”?

É o código de status para não encontrado, uma página não econtrada pelo servidor.

E “Peeps”?

Pessoas.

“Rickroll”?

Rickroll é uma piada que virou moda na internet e que começou entre usuários do 4chan – é basicamente um esquema de isca e troca. Usuários criam links com descrições falsas a um vídeo de Rick Astley cantando a música “Never Gonna Give You up”.

Ele era algum tipo de cantor?

Sim.

Isso é uma piada?

Sim.

