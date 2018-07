Ferramenta lançada pela rede social separa os 20 melhores momentos do seu ano

SÃO PAULO – O ano foi bom? Talvez o seu perfil no Facebook possa te ajudar a dizer isso.

A rede social lançou nesta quarta, 12, o recurso Year In Review. Basta acessar o endereço com o seu perfil para receber os seus 20 melhores momentos no Facebook em 2012. O material pode ser compartilhado com os amigos.

FOTO: REPRODUÇÃO

O Facebook também divulgou hoje as listas de tendências de 2012 no site.

Veja as listas de tendências do Brasil:

Mais populares

1. Avenida Brasil

2. Corinthians

3. Carnaval

4. Eleição 2012

5. Hebe Camargo

6. Arthur Zanetti

7. Copa do Mundo

8. Lionel Messi

9. Big Brother Brasil (BBB)

10. Anderson Silva

Músicas

1. Rolling In The Deep – Adele

2. We Found Love – Rihanna

3. Set Fire to the Rain – Adele

4. Someone Like You – Adele

5. Paradise – Coldplay

6. Rumour Has It – Adele

7. Nothing But The Beat – David Guetta

8. Você de Mim Não Sai – Luan Santana

9. Sexy and I Know It – LMFAO

10. Don’t You Remember – Adele

Check-ins

1. Parque do Ibirapuera

2. Praia de Ipanema

3. Praia de Copacabana

4. Mercado Municipal de São Paulo

5. Shopping Iguatemi Fortaleza

6. Estádio do Pacaembu

7. Morumbi Shopping

8. Praia do Leblon

9. Shopping Recife

10. Parque Villa-Lobos