Última edição sairá em setembro; publicação passará a ser apenas digital

SÃO PAULO – A revista norte-americana PCWorld irá as bancas pela última vez em setembro, a partir de quando se tornará uma publicação exclusivamente digital.

A PCWorld foi fundada em 1983 e era a penúltima das grandes revistas americanas de tecnologia ainda em circulação. Antes dela fechar, se foram PC Magazine, Laptop e Computer Shopper. Sua publicação-irmã, MacWorld ainda sobrevive no papel.

A editora da revista, IDG News Service, comunicou que não haverá demissões, com toda a equipe remanejada para as versões digital e o site da publicação. A PCWorld também existe como aplicativo para Android e iPhone.

A PCWorld ainda contava com 339 mil assinantes, segundo dados da AAM (Alliance for Audited Media).

A edição brasileira da PCWorld saiu pela última vez em agosto de 2009. A versão online continua.