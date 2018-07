A maneira como lidamos com programas de áudio na internet deve mudar radicalmente. São podcasts. Assim como o vídeo saiu da TV e foi para apps de streaming, também o áudio não está mais apenas no rádio. É só que, por uma série de razões, muita gente não sabe que há um universo riquíssimo por ouvir além da música. O principal motivo está por trás de um número: de cada onze ouvintes de podcasts, dez usam iPhones. Há anos a Apple põe na primeira tela de seus celulares novos um app dedicado – usuários curiosos abrem e investigam, daí descobrem. No Android, o sistema de longe mais popular, não há nada do tipo.

É isso que está mudando. Não, o Google não vai plantar um app de podcasts em cada celular Android. Ao menos, não ainda. As mudanças, que já começaram, são inicialmente sutis. E radicais.

Começa pela busca. Quem procura um podcast no Google, hoje, vai encontrar um padrão de resultado mais completo: uma lista dos episódios recentes e, do lado, um botão play. Ou seja, da própria página do Google aparece lá um convite para ouvir de imediato. Quem se depara com a caixa talvez nem saiba o que é um podcast – mas acaba de ouvir o primeiro.

Nos aplicativos dedicados, usuários frequentes assinam aqueles programas que gostam mais. Assim, os arquivos de novos episódios vão sendo baixados para que o dono do celular escute quando desejar. O resultado de busca do Google também permite, desde já, uma assinatura. Ela fica vinculada à conta com que a pessoa acessa os serviços Google, normalmente um Gmail.

Esta é a segunda mudança. Hoje, encontra-se um podcast novo de duas maneiras. Ou pela recomendação de alguém ou pela lista dos mais ouvidos. Há imensa concentração entre os campeões de audiência num pedaço da internet em que os algoritmos não haviam chegado ainda.

Pois é: o usuário que for assinando podcasts por sua conta do Google vai alimentando o sistema. Ele conhece suas outras preferências, sabe que programas ouve inteiros, quais larga pela metade. Assim, vai se alimentando e, com o tempo, recomenda outros programas. Não entre os mais populares, mas entre os mais adequados para aquele ouvinte específico.

Com o tempo, novas mudanças virão. Duas, particularmente importantes para formar o hábito. Uma é simples, a outra complexa. Com as assinaturas ancoradas na conta Google, quem é de Android poderá começar a ouvir um podcast na corrida, pelo celular, dar uma pausa ao chegar em casa e pedir à caixa de som inteligente que continue a tocar. E vai pegar do ponto que parou. Parece óbvio – o filme no Netflix que se começa no tablet dá para continuar na TV e ninguém imagina algo distinto. Mas, no áudio, não é assim. Ainda.

Daí para o complicado. No futuro próximo, o objetivo do Google é transcrever com inteligência artificial todos os programas. Um episódio novo entrou no ar, será transcrito imediatamente. Hoje, as buscas leem apenas as sinopses do conteúdo. Não mais. Poderemos buscar por tudo o que foi falado e, mais do que isso, começar a tocar o episódio encontrado a partir do ponto em que se diz a informação procurada.

Assim como streaming é o futuro da TV, podcasts são o futuro do rádio. Ontem, a NPR, rede de rádio pública americana, anunciou a aquisição do Pocket Casts, o mais popular app para a plataforma Android. Todo mundo está lutando para se posicionar na área.

