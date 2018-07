Atualização prometida há quase um ano traz aplicativos nativos de e-mail, agenda e contatos

Atualização foi prometida assim que PlayBook foi lançado, em dezembro do ano passado. FOTO: Mark Blinch/Reuters

TORONTO – A Research In Motion lançou, nesta terça-feira, 21, uma atualização gratuita para o sistema operacional de seu tablet, quase um ano depois do prometido. A fabricante do BlackBerry afirmou que o software contém aplicativos nativos para e-mail, agenda e contatos nativos.

Quando a RIM lançou o PlayBook em abril do ano passado, afirmou que acrescentaria funções cruciais para o tablet em até 60 dias depois do lançamento, mas postergou a data para julho, depois para outubro e finalmente para fevereiro.

O PlayBook recebeu diversas críticas negativas porque foi lançado sem um programa aplicativo nativo para e-mail. A atualização PlayBook OS 2.0, que está disponível gratuitamente para download, também permite que os usuários usem o BlackBerry como um teclado ou um mouse para seu PlayBook.

O Playbook é o primeiro esforço da RIM para expandir seus negócios, fortes no mercado de smartphone, para a área de tablets. O aparelho, no entanto, não vêm vendendo bem, o que tem forçado a empresa a vendê-lo com grande desconto. Em dezembro, os tablets que originalmente custam US$ 500 estavam à venda por US$ 200, abaixo de seu custo de fabricação. Com isso, a RIM reduziu em US$ 485 milhões seu valor de estoque.

A empresa vendeu 150 mil tablets PlayBook no último trimestre, pouco perto dos 15,4 milhões de iPads que a Apple vendeu neste trimestre. Analistas dizem que a RIM ainda deve perder mercado tanto nos Estados Unidos como no restante do mundo.

Segundo eles, o futuro da RIM depende de uma nova — e já atrasada — plataforma operacional para seus celulares BlackBerry. A empresa afirmou em dezembro que novos smartphones não serão lançados antes do final do ano.

