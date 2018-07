Segundo a empresa, objetivo é criar novos recursos de vídeo para o tablet PlayBook

A segunda geração do Playbook foi lançada em abril no Canadá. FOTO: MARK BLINCH/REUTERS

TORONTO – A fabricante dos celulares BlackBerry, a Research In Motion (RIM), informou nesta sexta-feira, 22, ter comprado a companhia sueca de edições de video JayCut, acrescentando que o acordo visa agregar novos recursos para seu tablet PlayBook.

“Ao trabalhar com a JayCut para adicionar capacidades de vídeo à sua plataforma BlackBerry, podemos enriquecer mais a experiência multimídia de nossos clientes com o BlackBerry”, escreveu o vice-presidente de tecnologia da RIM, David Yach, no blog da companhia.

Os detalhes financeiros não foram revelados. A JayCut, com sede em Estolcomo, possui sete funcionários e licencia seu editor de vídeos online para clientes.

Ainda no blog, Yach apontou que o Playbook, que tem lutado para ganhar atenção em um mercado dominado pelo iPad da Apple, possui duas câmeras de alta definição, reprodução de alta qualidade e pode enviar dados para uma tela de televisão através de um cabo comum.

A RIM comprou diversas companhias nos últimos anos para preencher suas necessidades por serviços. As compras incluem a QNX Software, responsável pelo sistema operacional do PlayBook, e a Torch Mobile, que permitiu à RIM atualizar seu navegador, há muito criticado como sendo lento em comparação com a concorrência.

/ Alastair Sharp (REUTERS)