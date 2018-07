Tribunal havia proibido a fabricante do BlackBerry de usar o nome até que disputa judicial sobre a marca fosse encerrada

TORONTO – A Research In Motion desistiu do nome “BBX”, que havia escolhido dois meses atrás para o novo sistema operacional do BlackBerry, após um tribunal norte-americano banir temporariamente o uso do nome pela fabricante de smartphones canadense.

O presidente da RIM, Mike Lazaridis (à esq.), e um dos criadores do sistema QNX, Dan Dodge. FOTO: Robert Galbraith/REUTERS – 27/9/2010

Provocando mais um desastre de relações públicas para uma empresa que já passou por vários deles recentemente, o tribunal disse que a RIM não poderia usar o nome BBX até que conseguisse encerrar acusações de infração de copyright.

Aparentemente, a RIM não estava de bom humor para enfrentar uma longa batalha pelo nome do software após uma humilhante interrupção de quatro dias no serviço do BlackBerry dois meses atrás.

Em vez disso, ela chamará o sistema operacional de “BlackBerry 10″, um salto em relação ao nome do último sistema, BlackBerry 7, para ilustrar o alcance da atualização. O novo sistema, quando finalizado, combinará recursos do software Legacy, do Blackberry, com o QNX, que atualmente é usado no tablet PlayBook.

A RIM espera que a transição para um novo sistema torne seus aparelhos eletrônicos mais competitivos contra os softwares da Apple e do Google, assim como o da Microsoft.

