Em reunião com acionistas, empresa assume passar ‘dificuldades’, mas prevê recuperação

Jim Balsillie (à direita) e Mike Lazaridis durante reunião com acionistas. FOTO: Mike Cassesse (Reuters)

TORONTO – Jim Balsillie, CEO da Research in Motion (RIM), fabricante do BlackBerry, reconheceu que a empresa canadense “tem encarado algumas dificuldades” pela pressão exercida por iPhone e Android.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Durante a conferência anual com acionistas, que ocorreu em Waterloo, no Canadá, Balsillie afirmou que “os fundamentos da RIM são muito fortes” e que a empresa prevê lançar novos aparelhos para competir no mercado.

Mike Lazaridis, fundador da RIM e co-CEO ao lado de Balsillie, revelou que a empresa colacará à venda, nos próximos meses, sete novos aparelhos BlackBerry com o novo sistema operacional (OS).

O executivo disse também que a empresa deve comercializar o novo modelo do tablet Playbook, com capacidade para 4G.

Lazaridis reconheceu que a empresa não cumpriu os prazos previstos para adotar um novo software, mas destacou que o próximo OS do BlackBerry permitirá “literalmente avançar uma geração”

Balsillie e Lazaridis têm enfrentado fortes críticas nos últimos meses devido aos resultados ruins do BlackBerry frente aos seus rivais, o iPhone da Apple e os celulares com sistema operacional Android, do Google.

Entre fevereiro e maio deste ano, a cota de mercado do BlackBerry no segmento “smartphones” caiu 4,2%, ficando em 24,7%. Enquanto isso, o Android ganhou 5% e alcançou uma nova fatia de mercado de 38%, enquanto o iPhone cresceu a 27%.

A perda de presença no mercado do BlackBerry fez com que o valor das ações da RIM caíssem 46,8% nos três últimos meses.

/ EFE

—-

Leia mais:

• BlackBerry ameaçado

• RIM distribui avisos de demissão

• RIM vai mal e perde investidores

• Novos BlackBerrys