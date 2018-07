??? Após trimestre ruim e queda nas ações, RIM começa a diminuir quadros de funcionários

A Research In Motion (RIM), fabricante dos smartphones BlackBerry, começou a distribuir hoje avisos de demissão para seus funcionários, segundo noticiou o jornal canadense Waterloo Region Record, da cidade de Ontario, onde fica a sede da empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Na sexta-feira, 17, a empresa havia anunciado o início de uma redução no seu quadro de colaboradores, porém não informou a quantidade de empregos a serem cortados. Ao todo, a RIM emprega cerca de 17.500 pessoas no mundo. Deste total, 9.000 estão na região de Waterloo.

A RIM, que durante muito tempo dominou o mercado de smartphones, viu suas ações acumularem queda de 27%, desde a última sexta-feira, quando divulgou resultados trimestrais ruins e revisou para baixo a sua previsão para o resto do ano. Ao todo, as ações da companhia caíram mais de 50% desde o começo do ano. O resultado se deve a uma série de passos em falso ao tentar seguir o ritmo de empresas inovadoras, como a Apple, no desenvolvimento de telefones avançados e tablets.

/ Reuters

—-

Leia mais:

• RIM vai mal e perde investidores