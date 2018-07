Empresa afirma que cumpriria ordens dadas em circunstâncias especiais, como ameaças de terrorismo ou crimes em massa

Edifício incendiado durante as manifestações de agosto em Londres. FOTO: EFE

LONDRES – A BlackBerry afirmou, nesta quinta-feira, 15, que se, recebesse uma ordem, fecharia seu serviço de mensagens – muito popular na Grã-Bretanha – em uma época de distúrbios civis, já que a polícia disse que o sistema foi uma ferramenta usada nos tumultos do mês passado no país.

Diante de políticos que investigam a desordem em larga escala que varreu a Grã-Bretanha no início de agosto, o executivo Stephen Bates, da Research in Motion (fabricante do BlackBerry), afirmou que a empresa iria cumprir ordens dadas em circunstâncias especiais, como ameaças de terrorismo ou criminalidade em massa.

Na época dos distúrbios, a polícia e os parlamentares disseram que a mídia social, principalmente o BlackBerry Messenger (BBM), foi usada pelos arruaceiros e saqueadores para incitar e coordenar a violência.

O BBM é mais procurado que o Twitter e outros sites de mídia social porque suas mensagens são criptografadas e privadas.

Em declarações dadas quando a polícia ainda lutava para conter as noites de violência em Londres e em outras grandes cidades inglesas, o primeiro-ministro David Cameron disse que a Grã-Bretanha poderia considerar interromper a rede social online durante distúrbios civis – uma medida que costuma ser amplamente criticada e considerada repressiva quando usada por outros países.

/ Avril Ormsby (REUTERS)

