Antes do lançamento oficial do novo sistema operacional, a RIM apresenta dois smartphones mais ‘robustos’

À esquerda o modelo Torch 9850/9860, o Torch 9810 (centro), e o 9800. FOTO: Divulgação

TORONTO – A Research in Motion revelou nesta quarta-feira, 3, duas versões novas e mais poderosas do BlackBerry Torch para ganhar tempo até que possa lançar um pacote de software radicalmente novo em seus smartphones.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os novos aparelhos, BlackBerry Torch 9810 e 9850/9860, em companhia de uma atualização do Bold (9900/9930) revelada anteriormente, são parte do que a companhia canadense chama de maior lançamento mundial da marca, para tentar recuperar parte do mercado perdido na América do Norte para o Apple iPhone e os diversos aparelhos acionados pelo Google Android.

Os três modelos com telas sensíveis a toques, acionados pelo novo sistema operacional BlackBerry OS 7, oferecem telas melhores e processadores de 1,2 GHz da Qualcomm, os mais poderosos já utilizados em um BlackBerry. Todos os três serão lançados por operadoras de todo o mundo no final de agosto, informou a RIM.

O navegador dos novos celulares é 40% mais rápido que o do Torch original, o último grande lançamento da RIM, que chegou às lojas há quase um ano.

Mas porque o co-presidente executivo Mike Lazaridis já tinha prometido “supercelulares” no ano que vem equipados com o sistema operacional padrão QNX, que aciona o tablet PlayBook, da RIM, os analistas estão mais atentos ao que virá depois dos atuais lançamentos.

“Trata-se de uma atualização de produtos necessária, antes do big bang que esperamos e antecipamos venha a acontecer com os modelos QNX”, disse John Jackson, vice-presidente de pesquisa da CCS Insight.

A RIM vendeu 13,2 milhões de celulares nos três meses até o final de maio, a primeira queda em seus embarques, ante o período precedente, desde ao menos a metade de 2007, em função do adiamento de seus novos lançamentos para agosto.

Patrick Spence, recentemente promovido ao comando mundial das vendas da companhia, disse que a herança do BlackBerry o estabelecia como ferramenta dominante de comunicações, e “o que estamos discutindo agora com o BlackBerry 7 é realmente estender essa experiência”.

Uma das versões do Torch é aparentemente idêntica ao modelo original, com um teclado Qwerty deslizante; a segunda é o único aparelho da RIM dotado apenas de tela sensível a toque desde a decepção com o lançamento do modelo Storm.

/Alastair Sharp (REUTERS)