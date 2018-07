A Research in Motion, fabricante do Blackberry, anunciou que o seu tablet Playbook terá mais duas versões, agora equipadas com padrões de internet de alta velocidade (LTE e HSPA+). O lançamento será no segundo semestre de 2011.

—-

A primeira versão do Playbook, com WiFi e Bluetooth mas sem conexão com o celular, deve ser lançada nos Estados Unidos em março. Alguns analistas estão preocupados, no entanto, com a agenda da RIM, que anunciou seus tablets em setembro do ano passado. Agora, a companhia sofre com a forte concorrência da Apple e do iPad, o líder nas vendas, além de marcas como Samsung, Motorola e HP.

“Vamos começar vendo o aparelho, levá-lo ao mercado”, disse o analista da BGC Partners Colin Gillis. “Houve mais falatório do que produtos. Na hora que sair, já existirá um iPad 2″.

A versão WiFi do aparelho se conecta ao Blackberry e pode acessar os dados lá armazenados, porém, só através da conexão wireless, o que não incentiva que as operadoras subsidiem o Playbook.

A conexão rápida HSPA+ é usada pela T-Mobile e pela AT&T nos Estados Unidos, e pela Rogers, BCE Inc e Telus no Canadá, país sede da empresa. Já o LTE é usado pela Verizon, mas outras operadoras estão interessadas em oferecer o serviço.

Ambos os padrões foram desenvolvidos para lidar com uma alta quantidade de dados, principalmente para ajudar no streaming de video e em downloads.

