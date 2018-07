Descontos e baixas vendas do tablet fazem empresa acreditar sua previsão de receita para 2011 vai ficar abaixo do esperado

O Playbook foi lançado em abril para colocar a RIM na disputa pelo crescente mercado de tablets. FOTO: Reuters

TORONTO – A Research in Motion anunciou nessa sexta-feira, 2, que não alcançaria metas financeiras devido a problemas nas vendas de seu tablet PlayBook, que foi mal recebido pelo mercado, em um novo revés para a fabricante do BlackBerry.

A empresa canadense anunciou que já não acredita que será possível cumprir sua projeção de lucro anual diluído de US$ 5,25 a US$ 6 por ação. As ações da RIM cotadas na Nasdaq caíram em cerca de 65% neste ano, com a perda de mercado para o iPhone, da Apple, e os celulares inteligentes que utilizam o sitema operacional Android, do Google.

A RIM chegou tarde ao mercado com seu PlayBook, lançado em abril, muito depois que o iPad, da Apple, estabeleceu domínio sobre o novo segmento.

Com o objetivo de impulsionar a estagnada demanda por seu tablet, a empresa começou no mês passado a oferecer todas as suas versões com fortes descontos. Mas, mesmo com as promoções, consumidores não receberam bem o dispositivo.

A RIM disse que vendeu cerca de 150 mil tablets no trimestre terminado em 26 de novembro, ante 200 mil vendidos no trimestre anterior. E isso é apenas uma fração dos 11 milhões de iPads vendidos nos últimos três meses.

A receita deve ficar pouco abaixo da previsão de US$ 5,3 bilhões a 5,6 bilhões, em parte por causa dos descontos ao Playbook. ”A RIM continua a enfrentar problemas em seus esforços com o PlayBook. O aparelho prejudicou a empresa inicialmente ao desviar seu foco, mas a demanda baixa agora está se tornando claramente visível nos resultados financeiros”, disse o analista Geoff Blaber, da CCS Insight.

A RIM anunciou uma perda contábil de US$ 360 milhões neste trimestre, que “reflete o atual ambiente de mercado e deve manter um nível agressivo de atividade promocional recentemente empregado”.

A companhia, que deve divulgar seus resultados trimestrais em 15 de dezembro, disse que a promoção ajudará a estimular as vendas do PlayBook e a reduzir seus estoques. ”A RIM tem um compromisso para com o BlackBerry PlayBook”, disse o co-presidente executivo Mike Lazaridis. “Os resultados iniciais das promoções com o PlayBook mostram alta significativa da demanda na maioria dos canais de venda”.

