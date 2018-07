A fabricante canadense Research In Motion agora busca uma nova imagem, focada em seu produto mais forte

O presidente executivo Thorsten Heins. Foto: Marcus Yam/NYT

NOVA YORK – A Research In Motion está mudando o nome para BlackBerry, anunciou a companhia nesta quarta-feira, 30, em uma medida para mudar a imagem enquanto começa a promover uma nova leva de smartphones, a linha BlackBerry 10.

O anúncio, feito pelo presidente-executivo, Thorsten Heins, durante o lançamento dos novos dispositivos, mostra as esperanças da companhia em uma identidade remodelada, pois passa por um momento decisivo para retomar terreno perdido no concorrido mercado de smartphones, de que já foi líder.

“BlackBerry é como somos conhecidos em quase todos os lugares no mundo, exceto na América do Norte, então temos uma marca global icônica e, quando você tem uma marca tão poderosa, você quer torná-la central”, disse o vice-presidente de marketing, Frank Boulben, em entrevista.

