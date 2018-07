A Research in Motion está perto de conseguir um acordo legal com as autoridades da Índia, que alegam que o sistema criptografado de mensagens e e-mails do Blackberry pode ser usado por terroristas para planejarem ataques sem correrem o risco de serem descobertos.

No começo de novembro, o país permitiu que os celulares continuassem a ser vendidos por lá, mas as duas partes continuam conversando para decidir qual a melhor solução. Segundo o jornal indiano Mint, no entanto, ela está bem próxima.

O diário publicou uma matéria em que uma pessoa do governo (não identificada) diz que as reuniões com representantes da RIM e da agência de inteligência local estão evoluindo. “Eles concordaram em nos fornecer algumas informações dos seus servidores”, disse ele.

“Agora, eles nos asseguraram que vão discutir melhor o assunto, internamente, para achar a melhor solução tecnológica para as nossas demandas”, continuou.

A fabricante canadense já teve problemas com outros países, como Turquia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Nestes dois últimos, a empresa também fechou acordos e teve seu serviço liberado, enquanto na Turquia segue o impasse.

/DEVIDUTTA TRIPATHY (REUTERS)