Problema atingiu usuários na Europa, Oriente Médio e África

LONDRES – A Research in Motion reestabeleceu os serviços do BlackBerry na Europa, Oriente Médio e África, cerca de 20 horas depois de usuários terem reportado problemas no e-mail e no BlackBerry Messenger.

—-

“Alguns assinantes do BlackBerry na Europa, Oriente Médio e África reportaram demora nos serviços do BlackBerry. O problema foi resolvido e os serviços estão operando normalmente”, disse a RIM em comunicado.

“Pedimos desculpas aos clientes prejudicados por qualquer inconveniente”.

A RIM, que já dominou o mercado de e-mails corporativos em dispositivos móveis, vem perdendo participação para as fabricantes de smartphones concorrentes, lideradas pela Apple, com o iPhone.

/Georgina Prodhan (Reuters)