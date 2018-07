Cliente experimenta o Playbook em Toronto, no Canadá. FOTO:Mark Blinch/Reuters

A Research In Motion (RIM), fabricante do Blackberry, disse nesta segunda-feira, 16, que terá que retirar do mercado cerca de 1.000 tablets Playbook com defeitos no sistema operacional.

Um porta-voz da RIM disse à agência Efe que a empresa detectou “que aproximadamente mil tablets Blackberry Playbook de 16GB foram vendidos com sistema operacional que pode fazer com que os aparelhos não carreguem o software de forma apropriada durante a configuração inicial”.

A RIM também apontou que a maioria dos aparelhos defeituosos não foram vendidos a usuários finais, mas estão ainda em estabelecimentos comerciais e que a empresa os irá substituir.

Segundo o blog Engadget , uma fonte de dentro da RIM os teria informado que os aparelhos com defeito haviam sido enviados para a rede Staples.

“Nos poucos casos em que clientes tenham recebido um Playbook que não possa carregar adequadamente o software, eles podem entrar em contato com a RIM”, acrescentou o porta-voz da empresa canadense.

A retirada dos 1.000 Playbook é o mais recente problema enfrentado pela empresa desde o lançamento do tablet no dia 19 de abril, com o qual a RIM planeja competir com o iPad da Apple pelo crescente e lucrativo mercado de tablets.

Após o seu lançamento, a maioria dos analistas emitiram opiniões críticas sobre o aparelho que o qualificou como um produto que chegou ao mercado “meio cozido” e com muitas carências em seu software, exatamente o aspecto em que o iPad mais se destaca.

