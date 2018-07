“Rio Guia Oficial” pode ser baixado tanto para iPhone como para smartphones com Android

RIO DE JANEIRO- Turistas que estiverem no carnaval do Rio de Janeiro poderão acessar gratuitamente do telefone celular as informações sobre os desfiles das escolas de samba e os blocos de rua, assim como sobre festas em toda a cidade, anunciou a prefeitura nesta quarta-feira, 15.

Horários, locais e recomendações sobre os desfiles estarão disponíveis em um aplicativo para dispositivos móveis lançado nesta quarta pela Prefeitura do Rio de Janeiro, no qual também poderão ser consultados dados sobre pontos turísticos, serviços, bares, restaurantes, museus, teatros e tudo referente ao carnaval.

O aplicativo “Rio Guia Oficial” pode ser baixado gratuitamente tanto para o sistema operacional iPhone como para o Android em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet de banda larga, explicou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nesta quarta.

“A informação turística não pode mais ficar presa num site, que as pessoas só acessam atrás de uma mesa. Hoje em dia a informação precisa estar na palma da mão de quem a busca, e o turismo no Rio ganha muito com esse facilitador”, segundo o prefeito.

O objetivo principal, no entanto, é oferecer uma programação completa sobre os bailes, os blocos e os desfiles no sambódromo, incluindo mapas, para que qualquer carioca ou turista possa participar das festas sem dificuldades, segundo Paes. Além disso, as informações estarão disponíveis tanto em português como em inglês e espanhol.

“O aplicativo irá atender não só aos turistas, mas também aos cariocas que quiserem ter a programação cultural da cidade literalmente na palma da mão”, afirmou o secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Antonio Pedro Figueira de Mello.

Segundo ele, a prefeitura também pretende lançar em março um aplicativo para tablets que permita enviar postais virtuais a partir de um banco de dados com fotos dos pontos turísticos mais importantes do Rio de Janeiro.

