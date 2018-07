Se você ainda usa o Internet Explorer 6 e assiste a vídeos no YouTube, prepare-se: no dia 13 de março, o maior site de vídeos do mundo irá enterrar o seu browser. Ok, não é tão dramático assim. Os usuários do IE6 ainda poderão ver os vídeos, mas o YouTube alerta que várias funções que pretende lançar não poderão ser utilizadas por quem insistir no browser.

O anúncio não é exatamente uma surpresa. Há mais de seis meses, quem entra no YouTube com IE6 é avisado de que, logo mais, não poderá usar todas as funções do site. Com a mensagem, o site sugere links para o download de outros navegadores (Google Chrome, Internet Explorer 8, Opera 10, Safári 4 e Firefox 3.6).

Mas isso é só uma parte daquilo que é, na verdade, um movimento maior do Google. A empresa aos poucos, fará que nenhum de seus serviços funcione completamente em browsers mais antigos (leia-se versões anteriores de Internet Explorer 7, Firefox 3.0, Chrome 4, e Safari 3.0). Além do YouTube, a partir de 1º de março, o Google Docs não vai carregar nesses navegadores e, ainda neste ano, o mesmo valerá para o Gmail e o Google Calendário.

Mas qual o motivo dessa pá de cal do Google no Internet Explorer 6? Há motivos técnicos: os novos browsers possibilitam uma experiência de navegação muito mais intensa. Mas o Google quer que as pessoas troquem de navegador, para que, na hora de escolher o novo, optem pelo Chrome. Isso sem falar que o ataque hacker ao Google no início deste ano aconteceu por meio de uma falha do Internet Explorer 6.