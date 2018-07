A maior concorrente da Zynga no Japão, a Nexon, prevê abertura de ações de US$ 1,2 bi. Zynga fará seu IPO neste mês

TÓQUIO – A Nexon, produtora japonesa de videogames online, fixou nesta segunda-feira, 5, o preço de suas ações para a oferta pública inicial de US$ 1,2 bilhão que fará após operação da rival norte-americana Zynga e optando por uma avaliação mais conservadora, devido às condições difíceis do mercado.

A oferta pública, a maior do Japão este ano, conta com forte interesse dos investidores, o que reflete a expectativa de que a companhia continuará a expandir seu lucro graças à crescente popularidade dos jogos online, tanto no Japão quanto no exterior.

A Nexon oferece jogos para computadores pessoais gratuitamente, mas cobra valores modestos por itens virtuais usados nos jogos, modelo que os analistas consideram como no geral imune a recessões.

“Não existem muitas empresas japonesas com histórico de crescimento no exterior, atualmente, e isso a torna atraente”, disse Toru Hashizume, vice-presidente de investimento da Stats Investment Management. Ele se recusou a informar se sua companhia pretendia participar da oferta pública inicial.

A Nexon informou que suas ações seriam vendidas a 1,3 mil ienes, optando por um valor intermediário dentro da faixa de 1,2 mil a 1,4 mil ienes definida anteriormente, depois de consultar os investidores mundiais na semana passada e encontrar entre eles um consenso de valor inferior aos 1,36 mil ienes inicialmente sugeridos.

Com base no preço definido para a oferta pública inicial, a Nexon levantará 91 bilhões de ienes (US$ 1,2 bilhão) em capital, o que avalia seu valor de mercado em 560 bilhões de ienes, mais ou menos semelhante ao valor da Gree, uma produtora japonesa de jogos para celulares cujas ações subiram em mais de 7% desde que a companhia abriu seu capital, três semanas atrás.

A definição de preço surgiu depois que a Zynga, conhecida pelo sucesso dos jogos que criou para o Facebook, se viu forçada na semana passada a reduzir o valor de sua oferta pública inicial de ações, que acontecerá este mês, devido à fraqueza dos mercados e às incertezas macroeconômicas.

