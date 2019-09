Mike Segar/Reuters Amazon Music estreia no Brasil

A Amazon anunciou nesta quinta, 12, a estreia no Brasil do seu serviço de streaming de música. Rival de Spotify e Deezer, o Amazon Music Unlimited chega com um acervo de 50 milhões de canções e assinatura mensal de R$ 16,90 - tanto o tamanho do acervo quanto o valor da assinatura são os mesmos dos concorrentes.

“O lançamento de hoje representa um grande passo para o Amazon Music, já que o Brasil é um dos destinos musicais mais importantes no mundo”, afirma em comunicado Federico Pedersen, Gerente Geral do Amazon Music para a América Latina. “Nosso time local vem trabalhando fortemente para oferecer uma seleção de playlists e estações que representam a variedade única da música brasileira e mal podemos esperar para que novos assinantes comecem a ouvi-las hoje”.

Na terça, 10, a gigante revelou a chegada ao País do Amazon Prime, plano de fidelidade que inclui frete gratuíto e acesso a diferentes serviços de streaming. No anúncio do Prime, a Amazon disse que os assinantes têm acesso a um serviço de música chamado Prime Music. Apesar de fazer parte de um pacote maior de benefícios por uma assinatura de R$ 9,90, o Prime Music tem acervo reduzido a 2 milhões de canções.

A Amazon aposta que o Prime Music funcione como um serviço de degustação que leve a Amazon Music, visto como uma plataforma dedicada para quem realmente goste de ouvir música. O Amazon Music terá playlists feitas com curadoria humana, além dos lançamentos mais recentes.

Além do plano individual, que anualmente sai por R$ 169, o Amazon Music tem um plano família, que permite que até seis membros da mesma família usem a mesma assinatura. Ele tem assinatura mensal de R$ 25,90 ou anual de R$ 259. Os planos família de Spotify e Deezer, que também permitem compartilhar com até seis pessoas, custam R$ 26,90 por mês.