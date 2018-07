FOTO: Marcos de Paula/Estadão FOTO: Marcos de Paula/Estadão

SÃO PAULO – A empresa Studio Sol foi notificada em setembro passado pela Sony/ATV, que informou à dona de sites de letras e cifras de músicas que ela não tinha a devida autorização de publicar canções do “Rei” Roberto Carlos.

Atualmente, todo iniciante na música é dependente ou já visitou ao menos uma vez sites como Cifra Club ou Letras. Isso porque tais páginas disponibilizam de forma fácil letra das canções, e ensinam possíveis maneiras de tocá-las com diversos instrumentos (através de cifras ou tablaturas).

A atitude da Sony/ATV segue orientação dos representantes de Roberto Carlos, que alegam não ter “interesse em disponibilizá-la (a música “Esse Cara Sou Eu”) gratuitamente”, já que algumas letras “tem peso comercial”. A declaração foi dada ao jornal Folha de S. Paulo.

Pedido semelhante foi feito pela cantora Ana Carolina ao Studio Sol. A justificativa é de que os sites muitas publicam o material com “informação errada”.

O conflito jurídico se deve ao fato de a empresa responsável pelos sites disponibilizar as letras a partir de um convênio com a União Brasileira de Editoras de Música (Ubem), organização paralela ao Ecad responsável pela negociação de músicas no iTunes, por exemplo. A empresa alega publicar em seus sites apenas letras enviadas pela entidade.

O “Rei” já havia arrastado uma batalha jurídica com o biógrafo Paulo Cesar de Araújo, desde 2007. Na ocasião, o cantor quis impedir a distribuição do livro Roberto Carlos em Detalhes.

A Sony rebate dizendo que as canções não podem ser usadas sob o regime de “blanket license”, que permite o uso de todas as músicas de uma base (no caso, a da Ubem) pagando uma taxa única por todas. O empresário do cantor alega que para publicá-las, o site deve pedir autorização a Roberto Carlos antes.

Pelo sim, pelo não, a Studio já removeu dos seus sites músicas como “Esse cara sou eu”, “As curvas da estrada de Santos” e “Emoções”.

Ao menos por enquanto, os iniciantes que quiserem aprender a tocar os sucessos do “Rei” terão que tirá-los de ouvido.

A informação foi originalmente publicada no jornal O Globo.