Robô também consegue aprender o nome de novos objetos por meio de diálogos com humanos

Renata Miranda

Enviada especial

Robô abre geladeira FOTO: Renata Miranda

HANNOVER - Um robô que abre a geladeira e te serve um suco. Ou que coloca os pratos e copos sujos na máquina de lavar louças. É para estas e outras tarefas domésticas que engenheiros do Instituto de Tecnologia Karlsruhe (KIT, na sigla em alemão) criaram os “robôs humanóides”, apresentados ontem na CeBIT Lab, plataforma da feira de tecnologia que tem como foco a pesquisa de novas iniciativas para o setor.

A diferença deste robô para outros é a sua capacidade de aprender o nome de novos objetos por meio de diálogos com humanos. “Desenvolvemos o projeto de uma maneira com a qual os robôs conseguissem entender a linguagem humana, sem a necessidade de inserir códigos da ciência da computação no meio da conversa”, disse ao Link Tamim Asfour, responsável pela divisão da KIT que concebeu a idéia.

Em uma demonstração, um dos funcionários do instituto ensinou para o robô o que era um livro e sobre o que a obra se tratava. A voz do robô, que é bilíngue e fala inglês e alemão, tem uma semelhança um tanto quanto assustadora à voz de Hal-9000, do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço.

Asfour explica que o modelo atual do robô apresentado na feira funciona com duas baterias de carro que duram cerca de três horas. No entanto, o grupo de engenheiros já está trabalhando em uma versão mais moderna do robô – desta vez, uma máquina com “pernas” –, que levará apenas uma bateria.

“Nosso objetivo é lançar no mercado esse robô, que é uma espécie de ajudante da casa, o mais breve possível”, afirmou Asfour. O preço, porém, ainda é um pouco salgado. O modelo atual custa cerca de 200 mil euros, enquanto a versão mais nova custou à equipe 300 mil euros. “Mas a partir do momento que começarmos a produzir em massa, acredito que o preço vai cair e ficar mais acessível ao público em geral”, prometeu Asfour.

