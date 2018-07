FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Um robô inteligente, em formato de roda e capaz de se movimentar por diversos ambientes pode ser o futuro para sistemas de segurança residenciais, sendo capaz de substituir câmeras estáticas e alarmes. Pelo menos é nisso que aposta a americana Roambotics, responsável pelo robô Jr., que contém câmeras e sensores de áudio e pode se conectar ao smartphone ou tablet para patrulhar (e avisar) sobre quaisquer movimentos estranhos na casa ou no escritório.

Com visão de 360 graus, o Jr. pode ser programado para rodar pelo ambiente selecionado, captando informações que são enviadas diretamente para a nuvem através de um sistema sem fio. Caso encontre algo estranho, o robô te manda uma notificação em seu app próprio ou um e-mail.

Além de ter conectividade via Bluetooth e Wi-Fi, o Jr. também conta com um sistema de detecção de obstáculos e de aprendizado com as situações, sendo capaz de traçar um mapa da casa para evitar um choque com o sofá ou a casinha do seu cachorro. Para ser recarregado, o robô tem uma base capaz de transmitir energia de forma indutiva. Ainda não há preço nem data exata para o lançamento do Jr., embora a empresa planeje começar as vendas do robô em 2016.