Os robôs podem ser vistos ao vivo pela internet. FOTO: REPRODUÇÃO/OUTRACE.ORG

A praça central londrina Trafalgar Square se transforma por alguns dias em um cenário futurista graças a oito robôs industriais que trocaram a linha de montagem de carros pela transmissão de mensagens em um sistema de luzes 3D.

A partir desta quinta-feira, 16, os robôs compartilham a praça com o imponente edifício da National Gallery e com a escultura de mais de 50 metros de altura, erguida em homenagem ao almirante Nelson, considerado um herói nacional no Reio Unido. Os robôs, criados pelos designers Clmens Weisshar e Reed Kram, estão expostos para o Festival de Design de Londres até o dia 23.

Na praça ou no site www.outrace.org, os interessados podem enviar seus textos, de no máximo 70 caracteres, que serão projetados em tempo real pela escultura robótica, que tem um sistema de luzes em 3D. As mensagens podem ser vistas até na luz do dia.

A experiência não termina com a projeção. Quase 20 câmeras HD registram o momento e transmitem o vídeo ao vivo no site do projeto e grava a transmissão para quem quiser compartilhá-lo em redes sociais.

Além disso, com uma câmera fotográfica é possível tirar um retrato da imagem do texto projetado.

Kram explicou à agência EFE que o objetivo do projeto é “mudar o cotidiano com os robôs” e de forma que “o próprio público que passa pela praça ou navega na internet” tenha o controle da invenção.

Os pedestres ainda podem movimentar os tentáculos dos robôs, controlados por um software e um sistema de holofotes especial.

