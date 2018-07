O sucesso dos videogames para aspirantes estrelas do rock deflagrou uma onda de jogos musicais – uma leva de títulos que de fato ensinam os jogadores a tocar.

A Harmonix, produtora de games que criou os dois primeiros “Guitar Hero” para a Activision e agora trabalha na série “Rock Band” da MTV Games, incluiu instrução musical em seu novo título.

O “Rock Band 3″ introduz um novo modo “Pro” que ajuda os jogadores a substituir o sistema de jogo baseado em acompanhar o ritmo de uma canção pelo desenvolvimento de técnicas musicais reais, no teclado, bateria e guitarra.

—-

“Oferecendo instruções específicas para cada instrumento sobre temas que vão desde o posicionamento das mãos à formação de acordes, o ‘Rock Band 3′ permite aos jogadores interessados começarem a adquirir técnicas musicais reais, ao mesmo tempo em que se divertem,” disse Alex Rigopoulos, presidente-executivo e co-fundador da Harmonix.

“Trabalhamos com a (fabricante de guitarras) Fender e com o Berklee College of Music para ajudar a reforçar e validar nosso trabalho”, acrescentou.

O jogo também permite o uso de três pratos adicionais na bateria, acrescenta um teclado à banda e trabalha com alguns novos controladores de guitarra que funcionam como guitarras reais.

A Harmonix e a Fender colaboraram em um controle que é também uma guitarra real e permite aos jogadores conectá-la a um amplificador e acompanhar a trilha sonora do jogo.

A Seven45 Studios, uma nova produtora de videogames, está introduzindo mais que um joystick em forma de guitarra real, com “Power Gig: Rise of the SixString”.

Além de servir como controle também para “Rock Band” e “Guitar Hero”, o novo joystick vem com um jogo próprio, acompanhado de 70 canções.

“Como o controle de guitarra do Power Gig: Six String é um instrumento real, funcional, ele não só parece mais verdadeiro nas mãos do jogador como permite que ele se acostume a sentir as cordas sob os dedos e a sustentar o peso de uma guitarra de verdade”, disse Bernard Chiu, presidente-executivo e do conselho da Seven45 Studios.

“Ao jogar no ‘Chording Mode’, o usuário terá de tocar os acordes reais de cada canção e, por isso, quando o jogo for desligado, terá aprendido fundamentos de guitarra, enquanto aprende a dominar o jogo”, explicou.

/ John Gaudiosi (REUTERS)