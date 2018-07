É esse o objetivo do Rock Band: Bar Nights, projeto da Activision e da Harmonix, produtoras do jogo.

Os donos de bar que estiverem interessados em migrar de equipamento terão direito a baixar as mais de 800 músicas diponíveis para download para o jogo gratuitamente, além da identidade visual oficial do jogo. Ou seja: comprando o jogo e instalando no bar, basta que o dono se cadastre no site para ampliar gratuitamente seu ‘set’ de músicas.

O site vai reunir todos os bares cadastrados – dessa forma, se vocêr estiver afim de jogar um Rock Band numa noite dessas, basta entrar no e buscar o bar oficial mais próximo da sua casa.

Em São Paulo, a Fun House já experimentou colocar o Rock Band na balada.