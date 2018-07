“1, 2, 3, 4!”. A guitarra acima não é uma guitarra de verdade, nem uma de brinquedo. Na verdade, é o instrumento usado para tocar o game fictício Rock Band Ramones, inventado pelo designer carioca Cid Boechat em seu blog. Ele aproveitou a onda dos jogos musicais e a febre recente do Rock Band dos Beatles e cogitou uma versão do jogo para a banda com as músicas mais simples e fáceis de tocar do mundo. Veja de novo a guitarra: diferente da do Guitar Hero, que têm cinco botões em seus braço, ela conta com apenas UM botão, uma das muitas piadas que Cid cogitou para o jogo que não existe. Veja o post original aqui.