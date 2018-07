Imagine se o Facebook lançasse um navegador próprio, todo integrado à sua plataforma, com as possibilidades de compartilhamento e de troca de mensagens com seus contatos.

Imaginou? Pois é, o criador do Netscape – é, aquele Netscape, o navegador que era o mais usado na internet em no início da década de 90 – também imaginou. Marc Andreesen lançou, na última semana, o Rockmelt, navegador baseado no Google Chrome que poderia muito bem ter sido produzido pelo Facebook, já que se integra 100% à rede social.

O Rockmelt lembra muito o browser que foi usado com base para o seu desenvolvimento, o Google Chrome. É tão leve quanto ele e talvez até um pouco mais rápido. Mas é mais poluído no layout: o espaço para exibição da página fica mais estreito com sua lista de amigos online no chat do Facebook do lado esquerdo e os botões para sua timeline do lado direito.

Na prática, ele funciona como um Chrome muito bem equipado com eficientes plugins de redes sociais. O Rockmelt acaba tornando desnecessária a abertura de duas abas no navegador: uma com o Facebook e outra com o Twitter. Dá para conversar com os contatos direto na janela do browser. Ver as atualizações dos amigos e suas interações também fácil. Basta clicar nos botões no lado direito da tela e será possível visualizar tudo, sem abrir nenhuma guia.

O Rockmelt, aliás, é econômico nas abas. Seu campo de busca, que fica no mesmo lugar do Chrome, exibe resultados em uma caixa que se abre para baixo, e não em uma aba nova. E é interessante como ele integra os resultados da busca com seus contatos no Facebook: se você digitar algo próximo ao nome de alguém que conhece, ele vai sugerir que você esteja procurando por aquela pessoa. E o botão para dar uma olhada na timeline do Twitter também fica ali, do lado direito da tela do navegador.

Clubinho. Por enquanto, o Rockmelt só está disponível através de convites. É preciso se inscrever no site oficial e aguardar que algum amigo lhe envie, por e-mail, o link para download.

Mas apesar de útil para os viciados em redes sociais, o Rockmelt é um perigo para aqueles que já têm dificuldade de se concentrar nas tarefas por causa do excesso de estímulos e informações que estar online pode oferecer. Além disso, um navegador que possui as senhas de todas as redes sociais do usuário também é um paraíso para os crackers: qualquer falha de segurança pode resultar em uma bela dor de cabeça.

Plugins: de Chrome a Rockmelt

Chromed Bird: É uma das extensões mais populares. Torna fácil twittar e compartilhar links no browser.

Facebook for Google Chrome: Seu Chrome vai ganhar um botão, ao lado da barra de endereços, com o logo do Facebook. Clicando nele, dá para ver sua timeline e as interações dos seus contatos, mandar mensagens e atualizar o status.

Facebook Chat: Um botão ao lado da barra de tarefas que dá acesso direto ao chat do Facebook. É possível ver quais os seus amigos estão online, além de buscar por algum contato específico apenas digitando o nome da pessoa.

