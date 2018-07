‘Tom Cruise teria um desempenho arrebatador como Jobs’, disse o roteirista Aaron Sorkin. FOTO: Reprodução/Reuters ‘Tom Cruise teria um desempenho arrebatador como Jobs’, disse o roteirista Aaron Sorkin. FOTO: Reprodução/Reuters

SÃO PAULO – Além de causarem prejuízo à Sony Pictures, a invasão hacker aos sistemas da empresa fizeram vazar mensagens sobre os bastidores de filmes que ainda nem começaram a ser produzidos. É o caso da tão falada cinebiografia de Steve Jobs, a ser feita a partir do livro best-seller de Walter Isaacson. Em uma das mensagens vazadas, o roteirista Aaron Sorkin (de The West Wing e A Rede Social) mostrava que queria Tom Cruise para fazer o papel do criador da Apple no cinema.

Segundo Sorkin, em um email enviado aos produtores da biografia no último dia 31 de outubro, “Tom Cruise teria um desempenho arrebatador” no papel principal do filme.

A mensagem acabou desencadeando uma crise dentro da Sony, que acabou desistindo de produzir o filme e repassou o roteiro à Universal Pictures. Além disso, o filme anda sendo constantemente recusado por atores (Christian Bale, o Batman da trilogia de Christopher Nolan) e diretores (David Fincher, também de A Rede Social). Atualmente, cogita-se que o ator Michael Fassbender (12 Anos de Escravidão) é quem deve assumir o papel de Steve Jobs.

Outra mensagem vazada relacionada ao filme sobre Jobs mostra que o ator Jeff Daniels deverá fazer o papel de John Sculley nos cinemas. Sculley, que foi CEO da Apple nos anos 1980, é o responsável por ter demitido Jobs da empresa que ele próprio havia criado, em 1985.